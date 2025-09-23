Kultur
Die Themen der Sendung:
Late-Night-Show von JimmyKimmel kommt zurück
Nach der Absetzung seiner Late-Night-Show kommt Jimmy Kimmel bereits am 23. September ins US-Fernsehen zurück. Das teilte die Walt Disney Company mit, nachdem die Sendung Mitte September nach Kimmels Kommentaren zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorübergehend aus dem Programm genommen worden war. Die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" wird im Sender ABC ausgestrahlt, der zu Disney zählt. In dem Statement der Walt Disney Company hieß es weiter: Die Produktion der Show sei am 17. September ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Kimmel zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen. Die Absetzung der Late-Night-Show hatte in den USA eine Debatte über Meinungsfreiheit befeuert. Es war zudem unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird. US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert. Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen.
Kulturinstitutionen und der Klimawandel - Gespräch mit Katarzyna Wielga-Skolimowska
Auch der Kultursektor ist zunehmend von den Folgen des Klimawandels betroffen. Hitzeperioden, Starkregen und Hochwasser gefährden schon jetzt Personen, Gebäude, Kunstobjekte und Veranstaltungen. In Schloss- und Gartenanlagen sterben die Bäume und in Gebäuden sind empfindliche Exponate wie Fotografien ebenfalls bereits gefährdet. Wir besuchen zwei betroffene Institutionen, Burg Hülshoff im Münsterland und das Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main und sprechen mit der Künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Katarzyna Wielga-Skolimowska.
Ian McEwans neuer Roman "Was wir wissen können"
Der britische Bestseller-Autor Ian McEwan entwirft in seinem neuen Roman eine Zukunftsvision unserer Welt, wie sie im Jahr 2119 aussehen könnte. Nachdem eine fehlgeleitete russische Wasserstoffbombe 2042 eine Überflutung großer Landflächen ausgelöst hat, ist Großbritannien zu einer Archipel-Republik zusammengeschrumft. Hier erforscht ein Literaturprofessor in einer hochgelegenen Bibliothek die versunkene Welt und versucht, sie seinen Studenten nahezubringen. Auf der Suche nach einem verschollenen Gedicht stößt er auf eine geheime Liebe und auf ein Verbrechen.
Musiktheatertage Wien
Bei den 11. Musiktheater Tagen in Wien ist fast alles ist erlaubt. Der Begriff "Musiktheater" wird ziemlich weit gefasst: vom inklusiven Stück von und mit gehörlosen Menschen bis hin zur Zertrümmerung von Musikinstrumenten. Ebenso vielfältig sind die Spielorte: Im Theaterraum wird ebenso performt wie im Gedenkwald oder der alten Wirtschaftsuniversität.