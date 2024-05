Jane Rosenberg zeichnet Donald Trump vor Gericht

Nun geht der Prozess in seine entscheidende Phase. Bevor die zwölf Geschworenen darüber entscheiden, ob Donald Trump im Sinne der Anklage schuldig ist, finden am 28. Mai 2024 die Schlussplädoyers in New York statt. TV-Kameras sind im Gerichtssaal nicht erlaubt, Fotografen werden täglich nur für wenige Minuten vor der Sitzung in den Raum gelassen. Daher erhält die Kunst der Gerichtszeichnerin Jane Rosenberg in diesem Fall eine besondere Bedeutung.