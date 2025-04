Was treibt die Politikerinnen und Politiker von SPD und Union so um in diesen Tagen? Bei den Koalitionsverhandlungen geht es viel um Verteidigung und Infrastruktur, um Waffen und Beton. Aber wo bleibt eigentlich die Kultur? Das, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält? Laut einer neuen Studie der Liz Mohn Stiftung glauben 87 Prozent der Deutschen, dass Kultur wesentlich für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt und essenziell ist für die Demokratie. Nur, wo spiegelt sich das? Über diesen blinden Fleck in der Politik diskutiert die Berliner Akademie der Künste.