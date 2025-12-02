Österreich versteht sich als eine Kulturnation. In Umfragen zum "nationalen Stolz" führt die Kultur regelmäßig die Rangliste an. Rund 76.000 Unternehmen gehören heute zur österreichischen Kreativwirtschaft - von Theatern und Museen bis zu Verlagen, Designstudios und Musiklabels, mit einem Jahresumsatz von rund 33 Milliarden Euro. Doch der Glanz, den Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne oder vor der Kamera ausstrahlen, verdeckt oft ihre reale soziale Lage. Laut Gerhard Ruiss von der "IG Autorinnen Autoren" gehören Kunstschaffende zu den einkommensschwächsten Gruppen des Landes. In künstlerischen Berufen sind Vollzeitanstellungen mehr als selten. Der Alltag ist geprägt von projektweisen Anstellungen, wechselnden Jobs und Phasen ohne Einkommen. Hat man genug Anstellungszeiten gesammelt, besteht Anspruch auf Arbeitslosengeld - meist so gering, dass ein Zuverdienst bis zum nächsten Projekt für viele überlebensnotwendig ist. Eine neue Regelung trifft die Branche jetzt besonders hart: Ab Januar wird das Arbeitslosengeld neu geregelt. Man darf dann nur noch in Ausnahmefällen etwas dazuverdienen. Damit soll die Zahl der Vollbeschäftigen erhöht werden. Viele Kulturschaffende stellt das vor ein großes Problem. Kunst- und Kulturvertretungen sowie Kunst-Universitäten schlagen Alarm. In offenen Briefen warnen sie vor einer weiteren Verschärfung der sozialen Lage der Kulturschaffenden – auch in den sozialen Medien formiert sich Widerstand. Droht der Kulturnation ein Kahlschlag?