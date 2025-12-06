Doch angesichts des Hamas Massakers vom 7. Oktober und des Gaza-Kriegs scheint eine Zweistaatenlösung weiter entfernt denn je. Fundamentalisten auf beiden Seiten tun alles, um sie zu verhindern. Die Hamas, die nach wie vor in Gaza an der Macht ist, hat Israel nie anerkannt. Israels rechtsextreme Siedler träumen von einem Gaza ohne Palästinenser und einer jüdischen Neubesiedlung des Küstenstreifens. Selbst die israelische Knesset hat sich im Juli 2024 in einer Resolution gegen die Errichtung eines palästinensischen Staats ausgesprochen. Einzig ein Wechsel in der politischen Führung Israels und der Palästinensergebiete, so Arieli, könne eine Rückkehr zur Zweistaatenlösung einleiten – und so eine Befriedung der Region. Wir sprechen mit dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann.