CDU und CSU haben am Tag nach der Bundestagswahl 2025 einen Katalog mit 551 Fragen an die Bundesregierung eingereicht. Darin geht es um die Finanzierung von Nichtregierungs-Organisationen wie Greenpeace, Omas gegen Rechts, Deutsche Umwelthilfe, Campact, Amadeu Antonio Stiftung und BUND. Kritiker warfen daraufhin der Union vor, sich gegen das zivilgesellschaftliche Engagement von Organisationen zu wenden, die im Vorfeld der Bundestagswahl zu Protesten gegen das gemeinsame Abstimmungsverhalten von Union und AfD im Bundestag zur Migrationspolitik aufgerufen hatten. Gleich zwei offene Briefe an Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wandten sich nun am 4. März gegen die Anfrage. "Mit besorgten Grüßen" wandten sich zudem 1767 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an CDU und CSU. Den "konfrontativen Unterton in der Kleinen Anfrage" deute man als "alarmierendes Signal", heißt es darin.Wir sprechen mit dem Investigativ-Journalisten Daniel Drepper vom Netzwerk Recherche darüber.