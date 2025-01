Autokraten und Rechtspopulisten sind an den Schalthebeln der Macht. Wir befinden uns, da sind sich viele Zeitdiagnostiker einig, an einem kritischen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Doch man kann die Zeit, in der wir leben, auch ganz anders erzählen – nämlich als eine beinahe unglaubliche Geschichte des Fortschritts. So sieht es zumindest der niederländische Historiker und Bestseller-Autor Rutger Bregman. Nie war die Kindersterblichkeit so gering, lebten so wenige Menschen in extremer Armut, hatten wir Impfstoffe gegen so viele Krankheiten und herrschte so viel Gleichberechtigung wie heute. Diese optimistische Weltsicht hat Bregman aber nicht etwa, weil er die akuten Krisen nicht sieht – sondern gerade deshalb. In seinem neuen Buch "Moralische Ambition" erzählt er von Visionären und Pionieren, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten, unermüdlich an Impfstoffen forschten, das Frauenwahlrecht erstritten oder die breite Nutzung von Solarenergie möglich machten. Und was man aus ihren Geschichten für ein besseres Morgen mitnehmen kann. Will sagen: Die Zukunft war nie eine ausgemachte Sache – sondern immer das Ergebnis unseres eigenen Handelns. Damit wir eine positive Zukunft entwerfen können, glaubt er, braucht es mehr "moralisch Ambitionierte". Deshalb hat er mit einigen Mitstreitern und Mitstreiterinnen die "School for Moral Ambition" gegründet: eine Stiftung, die Menschen aus Top-Jobs abwirbt, mit anderen Engagierten zusammenbringt und sie darin schult, ihre Talente sinnbringend dort einzusetzen, wo sie gerade am dringend gebraucht werden – anstatt weiter in "Bullshit-Jobs" zu verharren, die weder für sie selbst, noch für die Gesellschaft von Nutzen sind. Bregman ist davon überzeugt, dass auf diese Weise auch ein Wandel im großen Maßstab angestoßen werden kann.