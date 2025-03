Schmetterlinge fliegen umher, Raupen krabbeln an Blättern und Spinnen weben ihre Netze. Die Kunst von Precious Okoyomon macht aus Museen lebende Ökosysteme, in denen die Natur – statt des Menschen – sich nimmt, was sie braucht, um zu überleben. Precious Okoyomon ist der Shootingstar der internationalen Kunstszene. Als Künstler*in und Poet*:in mit nigerianisch-amerikanischen Wurzeln setzt sich Okoyomon mit Fragen der Identität, Rassifizierung, Kolonialgeschichte und Spiritualität auseinander und arbeitet dafür oft mit Erde, Wasser, Pflanzen, Tieren, Federn und Wolle. Spätestens seit der Biennale in Venedig 2022 wurde Okoyomon einem großen Publikum bekannt. Die Installation "To See The Earth Before The End Of The World" galt als Höhepunkt der Kunstschau: ein üppig wuchernder, sich ständig verändernder Lebensraum, in dem es krabbelt und plätschert. Lebendige Kunst, die sich ihren Weg bahnt – auch dank der Kletterpflanze Kudzu, die damals im Mittelpunkt von Okoyomons Arbeit stand.