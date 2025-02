Im Jahr 2025 jähren sich das Kriegsende und damit auch die Befreiungen der Konzentrationslager zum 80. Mal. 80 Jahre, in denen das Gedenken an die Verbrechen der Nationalsozialisten verblassen kann. Aber auch 80 Jahre, in denen daran gearbeitet wurde, wie man Menschen über diese Verbrechen aufklären kann. Zeit, sich einmal anzusehen, wie die Aufklärungsarbeit für Jugendliche heute funktioniert: Eine Erinnerungskultur durch KZ-Besuche, ohne Zeitzeugen und dafür auf Social Media. Wir haben eine Wiener Schulklasse bei ihrem Ausflug in die Gedenkstätte Mauthausen begleitet. Wie denken sie vor, während und nach dem Besuch? Und was denken sie über die Arbeit der Frau, die sie durch die Gedenkstätte führt? Marlene Wöckinger ist seit der Shoah-Gedenk- und Bildungsinitiative im Jahr 2021 das Gesicht der Gedenkstätte Mauthausen auf TikTok und erreicht dort mit ihren Videos immer wieder Millionen Views. In ihren Videos arbeitet Wöckinger unbekanntere Verbrechen oder Einzelschicksale auf und stellt verschiedene Teile des KZ Mauthausen vor.