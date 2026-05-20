Ein Palästinenser über den Hamas-Terror

Hamza Abu Howidy stammt aus Gaza. Dort hat er etwas getan, was nur wenige wagen: Er hat öffentlich gegen die Hamas protestiert. Widerspruch ist dort lebensgefährlich. Er musste fliehen. Die Bilder des 7. Oktober sah er im Flüchtlingslager in Griechenland und sie erschütterten ihn tief. Der heute 28-jährige gelernte Buchhalter lebt inzwischen in Braunschweig in einem Geflüchtetenheim, aber postet regelmäßig für seine vielen Follower seine Kommentare zu den Nachrichten aus Gaza. Er will die palästinensische Stimme sein, die sich gegen diesen Terror ausspricht und die er sonst nirgendwo vernimmt. In Deutschland gilt er deshalb vielen als "Verräter", weil er für das Existenzrecht Israels ist und gegen die Hamas. Die geht, trotz Ende der Kampfhandlungen, in Gaza weiterhin blutig gegen jeden Rivalen und Abweichler vor, der versucht, ein anderes Leben zu führen.