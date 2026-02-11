Grönlands koloniale Narben

Mit einer neuen Oper will sich Unternehmer Klaus-Michael Kühne in Hamburg ein Denkmal setzen. Die Stadt freut sich über das großzügige Geschenk von einem der reichsten Deutschen, einen spektakulären Entwurf gibt es dafür schon. Mit der Aufarbeitung der Rolle von Kühne+Nagel während der Nazi-Zeit läuft es aber nicht ganz so rund. Und auch Hamburg tut sich mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen schwer: Der Baustart eines geplantes Dokumentationszentrums, das auch ein dunkles Kapitel von Kühnes Geschichte erzählen soll, verzögert sich seit Jahren. Es ist kompliziert, denn auch hier hat sich die Stadt Hamburg von einem anderen privaten Sponsor abhängig gemacht, der aber nicht anfängt zu bauen.