Bekannt wurde der Künstler vor allem mit seinen reliefartigen Nagelbildern. Uecker wurde am 13. März 1930 in Wendorf (Mecklenburg-Vorpommern) geboren. Er studierte ab 1949 zunächst Malerei in Wismar, ging 1953 nach West-Berlin und kam 1955 nach Düsseldorf, wo er an der renommierten Kunstakademie bei Otto Pankok sein Studium fortsetzte. 1961 schloss er sich der von Heinz Mack und Otto Piene gegründeten Gruppe Zero an. Von 1974 bis 1995 unterrichtete er an der Kunstakademie in Düsseldorf. Auf Instagram erklärte die Zero-Foundation, man verneige sich voller Hochachtung vor dem Lebenswerk Ueckers. Seine Arbeiten wurden in mehr als 60 Ländern gezeigt, darunter China, Kuba, den USA und auch im Iran, wo Uecker 2012 als erster westlicher Künstler nach der iranischen Revolution in Teheran ausstellte. "Dieser künstlerische Austausch über Grenzen und Religionen hinweg war immer Treiber seiner schier unermüdlichen Schaffenskraft", sagte Weimer. Zu seinen letzten Werken gehörten vier Glasfenster für den Schweriner Dom, die letzten beiden wurden im Dezember 2024 feierlich enthüllt. 2020 hatte Uecker seine Entwürfe dieses Lichtbogens in Blau vorgelegt - ein Lichtbogen, "der uns ins Universum führt auf der Narbe unserer Verletzungen aus einer Quelle von Leben und seiner Gefährdung", wie er dazu schrieb. Der Tod, sagte Uecker einmal, sei für ihn nur ein Übergang: "Danach kommt etwas ganz anderes, das wir uns nicht vorstellen können. Darauf kann man doch neugierig sein."