Gewalt eskaliert bei Protesten in Frankreich

Eine ältere Frau führt in einem maroden Wohnblock in Mexiko-Stadt ein abgeschottetes Dasein. Als sie sich aus finanziellen Nöten gezwungen sieht, ein Zimmer unterzuvermieten, zieht ein Familienvater ein, der nachts heimlich seinen Sohn mit in die Wohnung schmuggelt. Überraschenderweise baut die schroffe Witwe eine Verbindung zu dem kleinen Jungen auf, der alles in Bewegung setzt, um seine schwerkranke Mutter im Krankenhaus zu besuchen. Dabei kommen auch ihre eigenen Verluste an die Oberfläche. Der im leichten Tonfall gehaltene Film über Annäherung und Abschied wird vor allem von dem zutraulichen Charme des jungen Darstellers getragen. In kontrastarmen Schwarz-weiß-Bildern entfaltet sich ein Sozialdrama innerhalb eines kleinen Kosmos. Regisseur Fernando Eimcke erzählt im Interview, wie er in Vorbereitung auf den Film sich selbst wie eine lästige Fliege wochenlang im Viertel bewegt hat, mit den Bewohnern ins Gespräch gekommen ist und wie das seinem Film zugutekam.