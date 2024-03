Viele Menschen in Deutschland sind entsetzt über das Geheimtreffen, an dem unter anderem Rechtsextreme und AfD-Politiker teilgenommen haben. In vielen Städten wird jetzt gegen Rassismus und Rechtsradikalismus demonstriert. Auch der Autor und Theologe Stephan Anpalagan beschäftigt sich intensiv mit diesen Themen. Vor 39 Jahren kam er als Kind von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Sri Lanka nach Deutschland. In seinem neuen Buch "Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft" fragt er: Wann gehört eigentlich jemand dazu und wann nicht – zur sogenannten "Mitte der Gesellschaft"?