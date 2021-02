Kultur

Livia Prüll über Gendern in der Queerszene

Die Ärztin und Historikerin Livia Prüll setzt sich für transidente Menschen ein - mit Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und ihrer Lehre in der Medizin. Sie war maßgeblich beteiligt am Aufbau des Kompetenzzentrums Trans* und Diversität Frankfurt/M. und Mittelhessen. Wir haben mit ihr über das Gendern in der queeren Szene gesprochen.