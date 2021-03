Kultur

Katja Gloger über Politik in der Pandemie

Die Journalistin Katja Gloger hat den Umgang mit der Pandemie in Deutschland von Anfang an verfolgt und rekonstruiert in ihrem Buch "Ausbruch" den Weg bis zur aktuellen Corona-Lage. Wir sprechen mit ihr über den politischen Umgang mit der Pandemie und wie er zukünftig aussehen könnte.