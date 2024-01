Am 21. Januar 2024 jährt sich der Todestag des russischen Revolutionärs Wladimir Iljitsch Lenin zum 100. Mal. Doch spätestens seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine möchte kaum einer mehr an alte Sowjetführer erinnert werden. Überall in den ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts werden Lenin-Statuen abgerissen und zerstört. In Berlin hat sich ein Museum jedoch bewusst dazu entschieden dem überdimensionierten Kopf einer Lenin-Statue einen prominenten Platz in seiner Dauerausstellung zu geben und als 3-D Modell im Netz zu präsentieren. Im Museum Zitadelle Spandau, liegt der 3,5 Tonnen schwere Kopf ohne Rumpf auf der Seite, umgeben von Symbolen aus dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und der NS-Zeit.