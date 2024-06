Gedenken an Alexej Nawalny in Berlin

In Berlin haben anlässlich des Geburtstags des in russischer Haft gestorbenen Regimekritikers Alexej Nawalny am 4. Juni mehrere Gedenkveranstaltungen statt gefunden, darunter ein Konzert in der Uber Eats Music Hall mit dem Titel "This is Navalny". In der St. Marienkirche haben Vertreter von Kirchen und Politik in Deutschland, sowie Weggefährtinnen und Weggefährten mit einem Gottesdienst an Nawalny erinnert. Ehefrau Julia Nawalnaja war ebenfalls unter den Gästen. Sie erhielt einen Tag später den "Freedom of Speech Award" 2024 der Deutschen Welle. In ihrer Dankesrede bekräftigte sie, dass sie und Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung die Arbeit ihres Mannes weiter führen würden. Putin "hat meinen Mann Alexej Nawalny umgebracht, aber er hat seine Ideen nicht zum Schweigen gebracht", sagte Nawalnaja.