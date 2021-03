Kultur

Games-Tipp: "Tohu"

‎Das Videospiel "Tohu" ist die Reise eines kleinen Mädchens durch eine ‎skurrile, fantasievoll gestaltete Welt. Die besteht aus gigantischen ‎fliegenden Fischen, deren Oberfläche besiedelt ist. ‎Das Spiel ist ein "Point and Click Adventure". Die Welt kann also ‎ganz in Ruhe erkundet, die Rätsel ohne Zeitdruck gelöst werden. "Tohu" bietet eine bezaubernde interaktive Erfahrung, auch für Einsteiger.‎ ‎