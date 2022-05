Kultur

Games-Tipp: "About an elf"

In einer surrealistisch anmutenden Welt will die Elfe Dam das verlorene Elfenreich wieder auferstehen lassen. Zusammen mit Kater Roland trifft sie auf groteske Figuren und Monster. "About an Elf" zieht die Spieler*innen durch die faszinierend kreative Welt und die unterhaltsam-absurden englischen Texte in seinen Bann - ein mutiges Kunst-Experiment, grotesk und brillant.