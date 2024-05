Die Freude und das neue Selbstbewusstsein sollten kurze Zeit später in "The Code" einfließen. Mit dem Song rockt Nemo nun die ganz große Bühne. "Wir haben so viel Support bekommen, von so vielen Ländern, wo die Leute vielleicht nicht so viel Verständnis haben für nonbinäre Menschen", sagt Nemo. "Das hat mich an meisten gefreut, Länder zu sehen, die Freude haben, jemanden zu sehen, der sich selber ist auf der Bühne. Bedingungslos. Das gibt mir sehr viel Hoffnung – auch für die Zukunft. Die Schweiz jedenfalls ist im Nemo-Fieber. Für nicht-binäre Menschen macht das Hoffnung auf juristische Anerkennung. Anders als Deutschland und Österreich kennt die Schweiz keine dritte Option als Geschlechtseintrag. 2022 hat die Regierung dies abgelehnt. Unter anderem, weil keine öffentliche Debatte geführt worden sei. "Ich setze mich ganz klar für einen dritten Geshlechtseintrag ein", sagt Nemo. "Ich finde es wichtig, dass das möglich ist in der Schweiz. Ich werde das einfach so lange sagen, bis es passiert und mich dafür einsetzen." Mit Nemos Triumph ist die Debatte definitiv angekommen - und mal sehen: Vielleicht bewegen Nemos Gesänge die Gesellschaft in die Richtung, einen Schritt zu tun. In Nemos Sinne den Code zu knacken und das starre Modell der Zweigeschlechtlichkeit zu durchbrechen.