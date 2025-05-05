Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Kulturzeit
  4. Die Zukunft steht auf dem Spiel

Kultur

"Kulturzeit" vom 28.11.2025: Die Zukunft steht auf dem Spiel

Die Themen der Sendung: "Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" - Gespräch mit Florence Gaub, Kulturhauptstadt Chemnitz - eine Bilanz, 3satPublikumspreis.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 28.11.2027

Mehr

Kulturzeit

Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

"Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" - Gespräch mit Florence Gaub

Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub leitet an der Militärakademie der Nato in Rom die Forschungsabteilung. Mit ihrem Team entwirft sie Zukunftsszenarien anhand von Trendanalysen und trifft Vorhersagen, welche Konflikte es künftig geben wird – und wie sie zu lösen oder sogar zu verhindern sein könnten. Basierend darauf macht Florence Gaub strategische Vorhersagen und berät Regierungen sowie internationale Organisationen. In ihrem Buch "Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" erklärt sie, wie sich das auf die Zukunft auch im Kleinen anwenden lässt und warum sie glaubt, dass die Zukunft gut wird. Wir sprechen mit ihr.

Kulturhauptstadtjahr Chemnitz - eine Bilanz

Wie haben die Chemnitzer und Chemnitzerinnen das Europäische Kulturhaupstadtjahr erlebt? Und wie nachhaltig wird das Kulturhauptstadtjahr für Chemnitz und die gesamte Region werden? Wir hören uns in der Stadt um, gehen mit Künstlern und Künstlerinnen aus Chemnitz an die Orte des Kulturgeschehens und treffen alte Bekannte wieder.

Mehr zum Kulturhauptstadtjahr

3satPublikumspreis

Zehn Filme sind für den 3satPublikumspreis auf der "TeleVisionale" in Weimar nominiert. Wir stellen vier von ihnen vor: "Die Nichte des Polizisten" mit Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch, "Morden auf Öd: Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung" , "Theken-Cowboys" von Regisseur Orlando Klaus und "Rosenthal" mit Hauptdarsteller Florian Lukas. Vom 29. November bis 6. Dezember zeigt 3sat alle zehn Fernsehfilme und die Zuschauerinnen und Zuschauer können für ihren Favoriten für den 3satPublikumspreis online abstimmen.

Mehr zum 3satPublikumspreis 2025

Tipps

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.