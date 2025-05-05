Kultur
"Kulturzeit" vom 28.11.2025: Die Zukunft steht auf dem Spiel
Die Themen der Sendung: "Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" - Gespräch mit Florence Gaub, Kulturhauptstadt Chemnitz - eine Bilanz, 3satPublikumspreis.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.11.2027
Die Themen der Sendung:
"Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" - Gespräch mit Florence Gaub
Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub leitet an der Militärakademie der Nato in Rom die Forschungsabteilung. Mit ihrem Team entwirft sie Zukunftsszenarien anhand von Trendanalysen und trifft Vorhersagen, welche Konflikte es künftig geben wird – und wie sie zu lösen oder sogar zu verhindern sein könnten. Basierend darauf macht Florence Gaub strategische Vorhersagen und berät Regierungen sowie internationale Organisationen. In ihrem Buch "Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" erklärt sie, wie sich das auf die Zukunft auch im Kleinen anwenden lässt und warum sie glaubt, dass die Zukunft gut wird. Wir sprechen mit ihr.
Kulturhauptstadtjahr Chemnitz - eine Bilanz
Wie haben die Chemnitzer und Chemnitzerinnen das Europäische Kulturhaupstadtjahr erlebt? Und wie nachhaltig wird das Kulturhauptstadtjahr für Chemnitz und die gesamte Region werden? Wir hören uns in der Stadt um, gehen mit Künstlern und Künstlerinnen aus Chemnitz an die Orte des Kulturgeschehens und treffen alte Bekannte wieder.
3satPublikumspreis
Zehn Filme sind für den 3satPublikumspreis auf der "TeleVisionale" in Weimar nominiert. Wir stellen vier von ihnen vor: "Die Nichte des Polizisten" mit Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch, "Morden auf Öd: Ein Inselkrimi - Tag der Abrechnung" , "Theken-Cowboys" von Regisseur Orlando Klaus und "Rosenthal" mit Hauptdarsteller Florian Lukas. Vom 29. November bis 6. Dezember zeigt 3sat alle zehn Fernsehfilme und die Zuschauerinnen und Zuschauer können für ihren Favoriten für den 3satPublikumspreis online abstimmen.