Die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub leitet an der Militärakademie der Nato in Rom die Forschungsabteilung. Mit ihrem Team entwirft sie Zukunftsszenarien anhand von Trendanalysen und trifft Vorhersagen, welche Konflikte es künftig geben wird – und wie sie zu lösen oder sogar zu verhindern sein könnten. Basierend darauf macht Florence Gaub strategische Vorhersagen und berät Regierungen sowie internationale Organisationen. In ihrem Buch "Szenario - Die Zukunft steht auf dem Spiel" erklärt sie, wie sich das auf die Zukunft auch im Kleinen anwenden lässt und warum sie glaubt, dass die Zukunft gut wird. Wir sprechen mit ihr.