"Palästina 36" – Aufstand gegen die Briten

Es geschieht täglich und niemand spricht darüber: sexueller Missbrauch von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Der inklusive und erstaunliche Spielfilm "Luisa" erzählt davon. Die Drehbuchautorinnen haben Jahre lang und mit viel Fingerspitzengefühl echte Fälle recherchiert und die Details ihrer Figuren so weit verfremdet, dass Opfer sich nicht wiedererkennen können. In Zusammenarbeit mit dem inklusiven Theater "Meine Damen du Herren" in Hamburg wurden zehn Schauspieler mit und zehn Schauspieler ohne Beeinträchtigung gecastet. Celina Scharff spielt grandios Luisa, die in einer Wohneinrichtung lebt, in unterschiedlichen Schweregraden zum Opfer wird und nicht versteht, was ihr angetan wurde. Das Team ging auch produktionell neue Wege, denn mit Schauspielern wie Celina sind Drehtage von zwölf bis 14 Stunden unmöglich. Immer dann, wenn es für Celina emotional zu schwierig wurde, wurde der Drehtag beendet. Sehr behutsam ist das Team auf die Bedürfnisse der Darsteller eingegangen und hat bewiesen, dass man Filme drehen kann ohne Selbst- und Fremdausbeutung und dennoch das Budget einhalten. Wir sprechen mit der Regisseurin Julia Roesler.