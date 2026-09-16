Film "Gentle Monster" über Kindesmissbrauch

Was, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht und den geliebten Mann verhaftet - der Vorwurf: Pädophilie! Ist der heiß Geliebte am Ende ein Monster? Mit diesem alles erschütternden Zweifel sieht sich die Musikerin Lucy konfrontiert, als bei Philip Kinderpornografie gefunden wird. Léa Seydoux spielt atemberaubend diese Lucy, die lange an ihrem Mann festhalten will, das Unerhörte nicht fassen kann und sich irgendwann fragen muss, wie weit die Verstrickung geht und ob auch der gemeinsame Sohn Opfer des eigenen Vaters geworden ist. "Gentle Monster" ist eine der klügsten Annäherungen an das Thema Pädophilie, weil die Regisseurin und Drehbuchautorin es sich nicht leicht macht und die Gleichzeitigkeit von Liebenswürdigkeit und Monstrosität des Täters zulässt, ein Widerspruch, an dem Lucy fast zerbricht. Der Film ist ein leises und immer tiefer in Abgründe blickendes Who-Dunnit, bei dem nahezu jeder seine Unschuld verliert, sogar die ermittelnde Polizistin (Jella Haase). Wann sehen wir weg und machen uns mitschuldig, fragt der Film.