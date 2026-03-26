Zum Tod des TV-Erneuerers Alexander Kluge

Er habe dazu beigetragen, "das Image einer Provinzbühne des Zürcher Schauspielhauses zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Theater im Ausland zu verbessern". So schrieb es die Stadtregierung von Zürich im Jahr 2003, als sie ein kurzes Weglein durch ein umgenutztes Industrie-Areal hinter dem Zürcher Quartierbahnhof Oerlikon nach Kurt Hirschfeld benannte: Nach dem deutschen Dramaturgen und Regisseur, der seine Heimat 1933 verlassen musste, nach Zürich gelangte und das dortige Stadttheater zu einem Zufluchtsort für vertriebene Kunstschaffende machte, zu einer Widerstandsbühne gegen den Faschismus. Der 208 Meter lange Kurt-Hirschfeld-Weg – eine bescheidene offizielle Würdigung. Dennoch ist Kurt Hirschfeld bis heute eigentlich ein "unbekannter Bekannter". So betiteln ihn Stina Werenfels und Samir. Sie würdigen den geflüchteten jüdischen Theaterschaffenden in einem Dokumentarfilm, der ab heute in der Schweiz im Kino läuft.