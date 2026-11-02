Eva Illouz: "Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus"

Woher kommt der neue Antisemitismus? Die Soziologin Eva Illouz zeichnet in ihrem Buch "Über die Ursprünge des neuen Antisemititsmus" dessen ideologische Wurzeln nach - vom Nationalsozialismus bis zur antiimperialistischen Linken. In ihrem Buch beschreibt Illouz das Aufkeimen des neuen Antisemitismus so: "Der neue Antisemitismus verwendet das Wort 'Jude' nicht, sondern das Wort 'Zionist'. Ideen haben in der Regel eine lange Geschichte. Und diese hat eine nationalsozialistische Geschichte, die zutiefst antizionistisch war. Eine totalitäre sowjetische Geschichte, die ebenfalls sehr stark gegen Zionisten gerichtet war. Auch die panarabischen Nationalistenbewegungen waren zutiefst antizionistisch, und so treffen diese drei großen intellektuellen Strömungen in den 1970er und 1980er Jahren auf die Linke. Als die Linke beschließt, antiimperialistisch zu werden und sich nicht mehr mit dem Proletariat, sondern mit Kolonialismus und dem Westen zu befassen, genau da übernimmt der Antizionismus die entscheidende Funktion, als Chiffre für Antiimperialismus zu dienen."