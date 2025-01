Er war Liedermacher, Künstler, Holocaust-Überlebender, glühender Antifaschist und vor allem ein Menschenfreund: Arik Brauer, ein Ausnahmetalent, der sich in zahlreichen Kunstformen einen Namen gemacht hat. Nur wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag ist er 2021 verstorben. Sein Vater kam in der NS-Zeit in einem Konzentrationslager ums Leben, er selbst überlebte in einem Versteck. Mit der Erfahrung von Antisemitismus, Verfolgung und Mord in der dunklen Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen, wurde Arik Brauer zum kritischen Citoyen. Er mischte sich ein, erhob seine Stimme für Freiheit, Demokratie und Solidarität.