Palästina ist in der aktuell aufgeheizten Lage ein Kampfbegriff geworden. Wem wieviel Sympathie oder Verständnis zufällt - Israel oder den Palästinensern - spaltet die Welt. In dieser Situation kommt ein Spielfilm in die Kinos, der nicht weniger als der Film zur Stunde ist. "Im Schatten des Orangenbaums" ist eine Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Er erzählt von Vertreibung, Gewalt und Flucht am Beispiel einer wohlhabenden bildungsbürgerlichen palästinensischen Familie, die all ihre Besitztümer in Jaffa verliert. Der Film bringt eine Perspektive auf die Leinwand, die bei uns zu wenig beleuchtet wird und das alles, ohne Hass auf Israelis oder Antisemitismus zu schüren. Im Gegenteil, das Ende ist sehr versöhnlich. Regisseurin Cherien Dabis wurde in der Westbank geboren und ist mit acht Jahren in die USA emigriert, derzeit lebt sie in New York.