Kultur
"Entzug" - Christoph Peters über seine Sucht
Die Themen der Sendung: Roman "Entzug", Banksy enttarnt - Gespräch mit Stefan Koldehoff, Salzburger Festspiele, Harald Schmidt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.03.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Christoph Peters Roman "Entzug" über seine Alkoholsucht
Ein Schriftsteller, der trinkt, um schreiben zu können, bis er nur noch trinkt, um zu trinken. Und dafür seine Ehe, die Familie, alles aufs Spiel setzt, was ihm einmal heilig war. Christoph Peters schreibt in seinem Roman "Entzug" schonungslos über seine Alkoholsucht und gegen den Mythos an, dass Künstler den Rausch brauchen, um große Werke zu schaffen.
Ein Tag mit Aktiv-Rentner Harald Schmidt
Nina Mavis Brunner trifft Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt zum gehobenen Gespräch über das Älterwerden, die aktuelle Weltlage und Richard Wagners Vorliebe für Seidenunterwäsche. "Warum sollte man in Würde alt werden? Man wird einfach alt und lässt es laufen", sagt Harald Schmidt. Als selbsternannter Aktiv-Rentner betrachtet er den "eigenen Verfall" gelassen, zumal das Älterwerden auch neues Material verspricht - wie Männer in zu engen Moncler-Jacken. Ein Tag zwischen Café Odeon und Ausflugsdampfer auf dem Zürichsee.