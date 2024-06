Jüngere und Ältere, Frauen und Männer, Alleinstehende und Menschen in Beziehungen: Einsamkeit trifft viele. Seit der Corona-Pandemie hat das Thema Konjunktur. Manche Forscher sprechen von einer "neuen Epidemie". Laut aktuellen Studien betrifft Einsamkeit zunehmend auch junge Menschen. In einer am 17. Juni in Gütersloh veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung bezeichneten sich elf Prozent der Befragten zwischen 16 und 30 Jahren als "stark einsam", 35 Prozent als "moderat einsam". Zwischen 19 und 22 Jahren sei die Einsamkeit am stärksten ausgeprägt.