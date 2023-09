Die österreichisch-russische Sängerin Anna Netrebko wird am 15. September an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in Giuseppe Verdis "Macbeth" in der Rolle der Lady Macbeth zu sehen sein. Dagegen haben zahlreiche Organisationen und Unterzeichnende in einem offenen Brief Proteste angekündigt. Anna Netrebko war wegen ihrer mutmaßlichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in die Kritik geraten. Vor der Staatsoper ist eine Demonstration geplant, sollten die Auftritte Netrebkos nicht abgesagt werden, hieß es in einem Schreiben unter dem Titel "Keine Bühne für Anna Netrebko!". Auch Berlins Kultursenator Joe Chialo will den Auftritt boykottieren. Es ist der erste Auftritt Anna Netrebkos in Berlin seit dem Krieg. Der Intendant der Berliner Staatsoper, Matthias Schulz, verteidigte den Auftritt der Star-Sopranistin erneut. "Es ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass Anna Netrebko auf so einer Bühne, die so klar ukrainisch positioniert ist, singt", sagte Schulz im RBB-Inforadio. Die Sängerin habe ein Statement abgegeben, in dem sie den russischen Krieg gegen die Ukraine als solchen bezeichnet habe - "das wird oft zu wenig gesehen", betonte Schulz vor dem Auftritt. Wir sind live vor Ort in Berlin.