Ein Jahr nach dem Gletschersturz von Blatten

Vor einem Jahr stürzte im Schweizer Lötschtal der Berg ins Tal. Und mit dem Berg der Birchgletscher. Der Künstler und Fotograf Daniel Schwartz war der letzte, der den Berg mitsamt Gletscher vom Helikopter aus fotografierte. 24 Stunden, bevor die Naturkatastrophe das Dorf Blatten begrub. Schwartz erkundet und fotografiert Gletscher auf vier Kontinenten. Jeder hat seine eigene Gestalt und erzählt seine Geschichte. Aktuell stellt er in Solothurn seine Fotografien aus, sein neues Buch heißt: "Unterwegs zu den Gletschern der Welt". Die Zürcherin Seraina Kobler schreibt Klimafiktion, ihr neues Buch heißt "Im Tal der Schwalben". Darin sinniert sie, inwiefern der Mensch, um Strom zu gewinnen, Naturschönheiten unwiderruflich zerstört. Welche Verantwortung tragen wir für die Alpen? Und dann ist da noch der renommierte ETH-Klimaforscher Reto Knuti. Seit Langem schon warnt der passionierte Bergler vor den Folgen des Klimawandels. Denn: Die Temperaturen in den Alpen steigen doppelt so schnell an wie im globalen Durchschnitt, was zu einem schnelleren Schmelzen der Gletscher (des Permafrostes) und damit zum Bröckeln der Berge führt. Was weiß er heute über die Gründe des Bergsturzes? Und inwiefern ist Blatten mittlerweile Synonym für den Klimawandel? Wir haben die drei gefragt, wie sie heute auf den Bergsturz vor einem Jahr blicken und wie es um den Patienten "Gletscher" steht?