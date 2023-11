In Israels großer Jazzszene gilt Shalosh als eine der spannendsten Formationen. Mit ihrem aktuellen Album "Tales of Utopia" versuchen sie einen friedlichen Raum zu finden, in der Musik den Sorgen der Welt zu entkommen. Wie ist das möglich nach dem 7. Oktober? Die Bandmitglieder sind Mitte 30, zwei von ihnen sind gerade Väter geworden, leben nach den Anschlägen erstmal in Berlin. Ihre Musik und ihre Haltung sind ganz auf Frieden und Versöhnung ausgerichtet, aber auch sie haben als junge Männer ihren Wehrdienst abgeleistet. Was geht Ihnen durch den Kopf, wie werden sie in Deutschland aufgenommen? Wir haben sie bei ihrem Konzert in Stuttgart getroffen.