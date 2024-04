Es ist wohl einer der geschichtsträchtigsten Lost Places in Deutschland: das Areal der ehemaligen FDJ-Hochschule samt Goebbels-Villa. Einst hatte das Land Berlin Hitlers Propagandachef Joseph Goebbels das idyllische Grundstück am Bogensee geschenkt. 1939 baute ihm der Filmkonzern UFA auf dem Grundstück eine Villa mit insgesamt 30 Zimmern und ein weiteres Gebäude für Gäste und Wachschutz. In dieser Villa soll Goebbels damals seine Geliebte empfangen haben. 1946 ging das Areal an die kommunistische Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ) über. Diese nutzte die Gebäude als Ausbildungsort. Schnell wurden die Räumlichkeiten jedoch zu klein. So wurde in den 1950er-Jahren neben der Villa Bogensee ein großer Neubaukomplex errichtet. 40 Jahre lang wurde es von der FDJ genutzt. In dieser Zeit gab es insgesamt rund 15.000 Absolventinnen und Absolventen. Nach der Wende soll die Berliner Polizei die Räumlichkeiten ein Mal im Jahr für Schulungen genutzt haben. Seit dem Jahr 2005 stehen die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude komplett leer. Heute verfällt das Gebäude. Der Putz bröckelt, das Unkraut wuchert. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Pläne, das Areal zu verkaufen. Doch es herrscht die Sorge, dass rechtsextreme Gruppen den Ort zu einem Wallfahrtsort machen könnten. Nun droht der Abriss. Doch gegen den Abriss regt sich Widerstand. Ein Abriss-Moratorium wird gefordert. Das Areal und die Gebäude sollen erhalten und weitergenutzt werden, als ein "Ort der Demokratie". Das bundesweit einzigartige Areal sei historisch sowie architektonisch von herausragender Bedeutung und unbedingt schützenswert, sagte Landrat Daniel Kurth. Der Bürgermeister von Wandlitz, Oliver Borchert, warnte, ein Abriss würde die Vernichtung eines wichtigen Erinnerungsortes bedeuten. "Die baulichen Zeugnisse auf dem Bogensee-Areal – FDJ-Hochschule und Goebbels-Villa – sind erinnerungskulturell von internationaler Bedeutung".