Männliche Gewalt - Der Fall Ferndandes/Ulmen

Ausgehend vom aktuellen Beben, das der Fall Fernandes/Ulmen auf gesellschaftlicher wie rechtlicher Ebene ausgelöst hat, fragt sich, wie neben neuer Rechtsprechung auch ein neues Nachdenken über und Verständnis von Männlichkeit notwendig ist. Wir schauen auf die strukturellen Ähnlichkeiten zum Fall Pelicot - und wie sich durch digitale Mittel nochmal ganz neue Abgründe auftun. Gisèle Pelicots Satz "Die Scham muss die Seiten wechseln" ist mittlerweile ein Schlachtruf, der Männer viel stärker in die Pflicht nimmt. Am Fall Ulmen/Fernandes zeigt sich – wenn auch noch zaghaft, dass jetzt womöglich tatsächlich etwas in Bewegung kommt: Anders noch als nach #MeToo, Pelicot und Epstein sind es diesmal nicht nur die Frauen, die sich öffentlich empören und ein Ende der sexualisierten Gewalt fordern. Viele Männer aus Medien, Kultur und Politik haben sich in den vergangenen Tagen vom mutmaßlichen Täter distanziert und mit den Opfern struktureller sexualisierter Gewalt solidarisiert.