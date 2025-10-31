Amazonien ist der größte verbliebene Regenwald der Welt und erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als sieben Millionen Quadratkilometern und über neun Staaten Südamerikas. Ein Ökosystem, das für das Welt-Klima von großer Bedeutung, aber mehr und mehr in seiner Existenz bedroht ist. Für den im Mai 2025 gestorbenen Star-Fotografen Sebastião Salgado war das Projekt "Amazônia" eine Herzensangelegenheit. Sieben Jahre lang bereiste er das Gebiet und schoss unzählige Fotos, von denen rund 200 Schwarzweiß-Fotografien nun in einer Ausstellung zu sehen sind. Auch zahlreiche Interviews führte er mit den indigenen Bewohnern des Gebiets. Zum einen legt er den Fokus auf die Vielfalt der Landschaft, zeigt aber ebenso die Gesichter und Lebensrealitäten der indigenen Bevölkerung, die dieses Ökosystem seit Jahrhunderten bewahrt, ihre Verletzlichkeit, aber auch ihre Stärke. Sein Anliegen: mit diesem Projekt auf die Gefährdung dieses fragilen Ökosystems hinweisen, auf seine Bedrohung durch Abholzung, Ausbeutung und Klimawandel und die Dringlichkeit von dessen Schutz deutlich machen. Die Ausstellung wurde kuratiert von Lélia Wanick Salgado, der Ehefrau Salgados. Gemeinsam mit ihm gründete sie 1998 das Instituto Terra, eine Organisation zur Wiederaufforstung des Regenwaldes, in dem seither mehr als drei Millionen Bäume gepflanzt wurden. Weltweit wurde die Ausstellung bereits von 2,5 Millionen Menschen gesehen, nun kommt sie nach Deutschland, ins Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum. Die immersive Rauminstallation wird vom Soundtrack des französischen Musikers Jean-Michel Jarre begleitet, den dieser extra für die Ausstellung komponiert hat.