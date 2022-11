Die USA nach den Midterms - Gespräch mit Annett Meiritz

Bei den Midterms, den Zwischenwahlen in den USA, hat es zunächst keine Klarheit über die Mehrheitsverhältnisse im Kongress gegeben. Ein Durchmarsch der oppositionellen Republikaner war am 9. November noch nicht zu erkennen. Die Demokraten von Präsident Joe Biden schnitten stärker ab als erwartet und nahmen den Republikanern einen Senatssitz in Pennsylvania ab. Die Republikaner reüssierten dagegen in ihren Hochburgen im Süden und im Mittleren Westen der USA. Viele Ergebnisse standen noch aus. Zur Wahl standen sämtliche Abgeordneten des Repräsentantenhauses, etwa ein Drittel der Senatssitze sowie zahlreiche Gouverneursposten. Bisher halten die Demokraten knappe Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Sollten sie diese einbüßen, verlöre Biden viel politischen Spielraum nicht nur in der Innenpolitik, sondern etwa auch bei der Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. Außerdem könnten die Republikaner in einem solchen Fall parlamentarische Untersuchungen gegen seine Regierung einleiten und etwa die Anhebung der Schuldenobergrenze blockieren. Wir sprechen mit Annett Meiritz, USA-Korrespondentin der Tageszeitung "Handelsblatt".