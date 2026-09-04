Kultur
Die neue Politik der Grausamkeit
Die Themen der "Kulturzeit" vom 04.09.2026: Robert Misiks "Erziehung zur Grausamkeit", Annett Gröschner zum Wahlkampf, Çağla Ilk am Gorki, KI und Kultur, Dokufilmer Stefano Knuchel, Kinderbuchtipps.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 04.09.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Robert Misik: "Erziehung zur Grausamkeit"
Der Vormarsch der Neuen Rechten ist zurzeit in aller Munde, nicht zuletzt, weil die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bevorstehen, wo die AfD in Umfragen stimmenstärkste Partei zu werden scheint. Die "neue Härte" in der Politik beschäftigt zurzeit auch die Politikwissenschaft. Einer der profiliertesten österreichischen Publizisten widmet dem Phänomen sein jüngstes Buch: "Erziehung zur Grausamkeit" heißt es - Robert Misik stützt sich darin auf klassische Arbeiten unter anderem von Theodor W. Adorno, Leo Löwenthal und Sigmund Freud.
Annett Gröschner zum Wahlkampf in Sachsen-Anhalt
Wissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin: Annett Gröschner hat mehrere Berufungen. Die Mainzer Stadtschreiberin 2025 wurde in Magdeburg geboren und wuchs auf einer Insel in der Elbe auf. Für ihren Stadtschreiberfilm ging sie mit zwei Kolleginnen, Peggy Mädler und Wenke Seemann, auf eine entschleunigte Reise durch Deutschland. Nur mit Regionalzügen fuhren sie von Frankfurt an der Oder nach Mainz am Rhein. Dabei erkundeten sie, was dieses Land zusammenhält und polarisiert – eine Bestandsaufnahme der Gegenwart in Ost und West. Wir sprechen mit Annett Gröschner über die Stimmung vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
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