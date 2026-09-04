Die neue Politik der Grausamkeit

Wissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin: Annett Gröschner hat mehrere Berufungen. Die Mainzer Stadtschreiberin 2025 wurde in Magdeburg geboren und wuchs auf einer Insel in der Elbe auf. Für ihren Stadtschreiberfilm ging sie mit zwei Kolleginnen, Peggy Mädler und Wenke Seemann, auf eine entschleunigte Reise durch Deutschland. Nur mit Regionalzügen fuhren sie von Frankfurt an der Oder nach Mainz am Rhein. Dabei erkundeten sie, was dieses Land zusammenhält und polarisiert – eine Bestandsaufnahme der Gegenwart in Ost und West. Wir sprechen mit Annett Gröschner über die Stimmung vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.