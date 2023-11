Erst im Juni 2023 wurde in London Gustav Klimts Gemälde "Dame mit Fächer" für rund 99 Millionen Euro versteigert. Eine erst vor wenigen Jahren aufgetauchte Zeichnung Egon Schieles erzielte knapp eine Million Euro. Wo die Stars der österreichischen Klassischen Moderne unter den Hammer kommen, gibt es Rekordpreise. Diese Gewissheit verdanken wir zu einem großen Teil einem heute nahezu vergessenen Wiener Galeristen: Otto Kallir. Der gut vernetzte Kunsthändler musste 1938 vor den Nazis fliehen und hat in den USA für die Anerkennung Gustav Klimts, Egon Schieles oder auch Oskar Kokoschkas so viel erreicht wie kaum ein anderer. 100 Jahre ist es her, dass Kallir in Wien seine "Neue Galerie" gegründet hat. Aus Anlass dieses Jubiläums erinnern nun zwei Wiener Galerien an seine Verdienste. Wir haben beide Ausstellungen noch vor der Eröffnung besucht und waren in New York auf Spurensuche.