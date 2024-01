Wir leben in einer digitalen Welt. Wir kommunizieren per Mail, fotografieren mit dem Handy und streamen Musik. Gleichzeitig erleben Schallplatte und analoge Fotografie eine Renaissance. Welches Potenzial steckt in der analogen Technik? Und was ginge uns mit ihrem Verlust verloren? Ebenfalls an Bedeutung verloren hat die Postkarte. Hat man früher den Freundes- und Bekanntenkreis via Postkarten am Urlaub teilnehmen lassen, so hat dies inzwischen das Handy mit seinen Möglichkeiten des Fotografierens und fast gleichzeitigen massenhaften Versendens übernommen. Gibt es auch eine Renaissance der kleinen bunten Karte?