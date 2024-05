Die Letzte Generation will ins EU-Parlament

Auch in anderen europäischen Ländern würde es zum "Projekt Menschlichkeit" kommen. 100 Versammlungen wolle man 2024 organisieren. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Henning Jeschke, der die Letzte Generation mit einem Hungerstreik vor dem Kanzleramt startete und selbst Robert Habeck, dazu brachte, ihn in seinem Protestzelt zu besuchen. Kanzler Olaf Scholz lud frisch im Amt ihn und die Letzte Generation dann sogar zur Diskussion. Nun also die Menschlichkeit. Erleben wir den Start einer neuen Bewegung? Wird sie genauso wirkmächtig wie die Letzte Generation? Was haben die Macher aus ihrer Protestzeit mitgenommen außer einer Unzahl an Prozessen, Geld- und sogar Gefängnisstrafen. Wer steckt hinter der neuen Organisation? Und was sagen intime Kenner der Letzten Generation zu den neuen Entwicklungen?