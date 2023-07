Es sind Fotos, die sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben: das nackte "Napalm-Mädchen" aus Vietnam, der Times-Square-Kuss zwischen Matrose und Krankenschwester nach Ende des Zweiten Weltkriegs, Che Guevara mit Baskenmütze bei einer Trauerfeier in Havanna - Ikonen der Foto-Geschichte, alle aufgenommen mit einer Leica. Für die ersten Leica-Modelle werden heutzutage Millionenpreise ausgegeben - schließlich ist die Leica die erste Kleinbildkamera der Welt. Schon in den 1910er Jahren tüftelte der Feinmechaniker Oskar Barnack in Wetzlar an einer Kleinbildkamera. Und überzeugte 1924 seinen Chef, Ernst Leitz II, mit dieser Erfindung in Serie zu gehen. Dabei war die Firma eigentlich auf Mikroskop-Objektive spezialisiert. Dass man plötzlich in Fotoapparate investierte, galt als Risiko – und wurde zur Erfolgsmarke, die unter den Nazis zur Propaganda-Waffe verkam.