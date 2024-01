Während der Pandemie forderte Stefanie Sargnagel dazu auf, "den Hippies in die Klangschale zu scheißen" und sorgte damit für heftige Debatten. Zur Kunst der 1986 in Wien geborenen Autorin, Comiczeichnerin und Performerin zählt wesentlich die Provokation, Feminismus und Klassismus zählen zu ihren Herz- und Nieren-Themen. Nicht zufällig war sie für die österreichische Rechte viele Jahre eines der beliebtesten Hassobjekte. Jüngst war sie als Therapeutin reicher Menschen, die aufgrund ihrer Erbschaften heftige Scham empfinden, auf der Bühne des 'Hebbel am Ufer' in Berlin zu sehen - im Stück "Die große Klassenrevue" der Musikerin und Autorin Christiane Rösinger. Sargnagels Bücher "Dicht" und "Statusmeldungen" waren Bestseller, "Statusmeldungen" wurde für das Kino verfilmt. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen: 'Iowa. Ein Ausflug nach Amerika", in dem sie ihre USA-Erfahrungen von 2023 verarbeitet.