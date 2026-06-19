Meinungsfreiheit: Journalist sanktioniert

Wo handelt es sich um Meinung - und wo beginnt systematische Desinformation? Letztere zu bekämpfen, ist ein großes Anliegen der Europäischen Union. Um systematische Informationsmanipulation im Sinne Russlands zu verhindern, hat die EU vor einem Jahr den deutschen Staatsbürger Hüseyin Doğru auf die Sanktionsliste der EU gesetzt - für ihn bedeutet dies unter anderem das Einfrieren aller Konten und ein Einreiseverbot, obwohl der Journalist in Berlin lebt. Wie gut verträgt sich dieses Instrument der EU-Sanktionen mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit? Dem ehemaligen Betreiber der Social-Media-Plattform "RED" wird vorgeworfen, mit pro-palästinensischer Berichterstattung hierzulande für Destabilisierung zu sorgen.