Die junge linke Gewalttäterin Lina E. hat am 31. Mai das Urteil des Oberlandesgerichts in Dresden entgegen genommen: Fünf Jahren und drei Monate Haft wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Lina E. und weitere Angeklagte verfolgten das Ziel, Rechtsextreme und solche, die sie dafür hielten, so schwer zu verletzen, dass diese von ihrer Gesinnung ablassen. Nach der Urteilsverkündung war es in Leipzig und anderen Städten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen von Sympathisanten Lina E.s und der Polizei gekommen. Es seien Flaschen, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Auch gab es laut Polizei Fälle von Körperverletzung. Wir sprechen mit der Journalistin Antonie Rietzschel über den Fall. Sie hat für die "Leipziger Volkszeitung" den Prozess und die anschließenden Proteste und Ausschreitungen in Leipzig mitverfolgt.