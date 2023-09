Die Mit-Erfinder des Britpop sind zurück, so kraftvoll wie vor 30 Jahren. "The Ballad of Darren" heißt das neue Album von "Blur". Der Auftritt der Band im Londoner Wembley Stadion am 8. Juli war innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. "Ich war überrascht, wie sehr ich mich wie früher fühlte. Das hat mir gefallen," so der Kopf der Band Damon Albarn. Leadgitarrist Graham Coxon fügt hinzu: "Ich sehe junge Leute im Publikum und denke: Wie sind die denn hierher gekommen? Es ist ziemlich erstaunlich, dass sich das Publikum eigentlich nicht verändert hat." Zehn neue Songs zwischen Stadionhymnen, Selbstreflexion und Sarkasmus: "The Ballad of Darren" – das Coverfoto ist von Martin Parr, dem Chronisten britischer Alltagskultur. Doch wer ist Darren? "Als Metapher ist Darren so etwas wie ein Jedermann," so Albarn. Dieser Durchschnittsbrite war schon Anfang der 1990er Jahre ein großes Thema für Blur. Sie feierten die englische Exzentrik mit einem Augenzwinkern und inszenierten in ihren Megahits ihre Form von Britishness. Und wirkten damals auf verschrobene Weise lässig und cool.