Kultur
Was lernen aus dem September der Wahlen?
Die Themen der "Kulturzeit" vom 21.09.2026: Der Wahlseptember - Gespräch mit Ilko-Sascha Kowalczuk, "Inside Bundestag", Lisz Hirns Buch "Gehorchen", "Eine Krankheit wie ein Gedicht", Maurizio Cattelan.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 21.09.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Inside Bundestag" im Ballhaus Prinzenallee in Berlin
Die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause ist eine der spannendsten in der Herzkammer der Demokratie. Es geht um den Haushalt nach dem Erdrutschsieg der AfD in Sachsen-Anhalt. Der Bundeskanzler und die Spitze der größten Oppositionspartei gehen ins Rededuell. Die Protokolle dieser Sitzungswoche werden für ein theatrales Experiment im Ballhaus Prinzenallee in Berlin in ein Bühnenstück verwandeln – über Sprache, Rituale und Dramaturgie der parlamentarischen Demokratie.
Lisz Hirn: "Gehorchen. Über das Wesen der Autorität"
Die Philosophin Lisz Hirn untersucht in ihrem Buch "Gehorchen - Über das Wesen der Autorität" das Spannungsfeld zwischen Freiheit, Autorität und Widerstand. Dabei fragt sie auch, wann Gehorsam sinnvoll ist und wann Widerstand notwendig wird.
Dokumentarfilm "Eine Krankheit wie ein Gedicht" von Jelena Ilić
Was, wenn der eigene Vater psychisch krank ist? Jelena Ilić‘ Vater leidet seit seiner Jugend an einer drogenbedingten Psychose. Wegen schwerer Körperverletzung sitzt er seit einigen Jahren in der Psychiatrie.
Als seine Wohnung geräumt wird, birgt die Regisseurin schippenweise Schutt, darunter aber auch seine künstlerisch inszenierten Selbstportraits und Fotos aus ihrer Kindheit. Nun rückt der Tag seiner Entlassung näher. Wie kann die Regisseurin sicher sein, dass ihr Vater keinen Rückfall erleidet? Ist eine Versöhnung möglich, und wenn ja, wie? In ihrem autobiographischen Dokumentarfilm "Eine Krankheit wie ein Gedicht" erzählt Regisseurin Jelena Ilić voller Wärme und Humor von umgekehrten Eltern-Kind-Rollen, von der Poesie im Chaos und von dem Mut zu lieben, auch wenn es schwer bleibt. Der Film startet am 8. Oktober in Deutschland im Kino Kino, vorab gibt es eine Kinotour.
"Night" – eine Ausstellung von Maurizio Cattelan in Berlin
Er besuchte nie eine Kunstakademie, dennoch zählt der Italiener Maurizio Cattelan zu den gefragtesten und gleichzeitig rätselhaftesten Konzept- und ObjektKünstlern der Gegenwart. Seine Skulpturen, Installationen und Objekte nehmen Bezug zu aktuellen und historischen Ereignissen und Persönlichkeiten, stets sind sie geprägt von Ironie und abgründigem Humor. Die Ausstellung ist bis zum 7. März 2027 in Berlin zu sehen.