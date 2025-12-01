Kultur
"Kulturzeit" vom 01.12.2025: Deutsche Unis und die Forschung für den Krieg
Die Themen der Sendung: Forschen für den Krieg, neue AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland", Jüdisches Museum Basel, Nachruf auf Tom Stoppard.
Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
- 01.12.2025
- 19:21 - 20:00 Uhr
Forschen für den Krieg?
Bisher galten Wissenschaft und Forschung als unabhängig. Gerade was Verbindungen zu Rüstungsindustrie und Bundeswehr angeht, setzten viele Hochschulen und Universitäten auf einen Unvereinbarkeitskurs. Doch dies scheint sich zu ändern. Gerade erst hat der Rektor der Münchner technischen Universität im Magazin "Der Spiegel" dafür plädiert, dass Forschung militärisch genutzt werden sollte. Soll Sie das? Darf an deutschen Universitäten für militärische Zwecke geforscht werden? Diese Frage sorgt seit Jahren für Diskussionen. In mehreren Bundesländern existieren sogenannte Zivilklauseln, die Hochschulen dazu verpflichten, ausschließlich zu friedlichen Zwecken zu forschen. Mehr als 70 Hochschulen haben an ihrem Campus militärische Forschung untersagt. Doch die Zeitenwende hat auch im universitären Bereich ihre Folgen und die Zivilklauseln werden als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Und müssen wir uns nicht auch besser verteidigen? Zu welchem Preis?
Der Direktor der Münchner Technischen Universität schreibt: "Ich hoffe, dass sich mehr Hochschulen ihrer Verantwortung bewusst werden und ihre Forschenden von den Fesseln der Zivilklauseln befreien. Wer unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und den Frieden sichern will, muss sie verteidigen können. Und dazu braucht es die Wissenschaft." Seine Universität unterstützt derzeit 100 Start-Ups aus dem wissenschaftlich-militärischen Bereich, deren Forschungen und Produkte teilweise bereits kriegserprobt (Ukraine) sind oder werden. Der Freistaat Bayern hat ein Gesetz angestoßen, das verpflichtende Zivilklauseln an Hochschulen verbietet und ein Kooperationsgebot mit der Bundeswehr vorsieht. Seitdem wurden 26 neue Forschungsprojekte mit militärischer Beteiligung initiiert – eine Verdopplung bestehender Kooperationen. Wie frei darf Forschung sein – und welche Verantwortung tragen Universitäten.
Neu-Eröffnung des Jüdischen Museums in Basel
Das Jüdische Museum der Schweiz hat am 30. November am neuen Standort in der Vesalgasse in Basel wieder seine Tore geöffnet. Es befindet sich nun in einem aufwändig umgebauten Holzgebäude, das an das jüdische mittelalterliche Friedhofsareal grenzt. Die erste Sonderausstellung zeigt Kunstwerke aus der "Polish Village"-Serie des US-Künstlers Frank Stella, der auch das Frontispiz für das Gebäude geschaffen hat. Das Giebeldreieck beziehe sich auf das Dorf Jeziory im heutigen Weißrussland mit seiner Synagoge. Die Dauerausstellung im Jüdischen Museum zeigt die Geschichte des Judentums vom römischen Altertum bis in die Gegenwart in der Schweiz. Insgesamt stehen am neuen Standort 750 Quadratmeter für das Museum zur Verfügung. Das Jüdische Museum der Schweiz wurde 1966 als erstes seiner Art im deutschsprachigen Raum gegründet. Die Sammlung in Basel widmet sich der Geschichte und Kultur des Judentums mit Fokus auf die Schweiz und mit Verbindung zur weltweiten Diaspora.
Nachruf auf Tom Stoppard
Der britische Dramatiker und Drehbuchautor Tom Stoppard, der für das Drehbuch zum Film "Shakespeare In Love" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er im Alter von 88 Jahren friedlich und im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Dorset im Südwesten Englands. Der 1937 in der Tschechoslowakei geborene Stoppard war vor der NS-Besatzung aus seiner Heimat geflohen. Nach der Schule arbeitete er erst als Journalist und begann dann Theaterstücke zu schreiben. Sechs Jahrzehnte lang schrieb er für Theater, Fernsehen, Radio und Film. Zu seinen bekanntesten Theaterstücken gehören "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead", "Arcadia" und "Leopoldstadt". International bekannt wurde Stoppard aber vor allem mit seinen Drehbüchern. Für die Liebeskomödie "Shakespeare In Love", die bei der Oscar-Verleihung 1999 sieben Preise abräumte, erhielt er den Oscar für das beste Drehbuch. Bereits 1997 hatte ihn Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.