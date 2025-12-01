Das Jüdische Museum der Schweiz hat am 30. November am neuen Standort in der Vesalgasse in Basel wieder seine Tore geöffnet. Es befindet sich nun in einem aufwändig umgebauten Holzgebäude, das an das jüdische mittelalterliche Friedhofsareal grenzt. Die erste Sonderausstellung zeigt Kunstwerke aus der "Polish Village"-Serie des US-Künstlers Frank Stella, der auch das Frontispiz für das Gebäude geschaffen hat. Das Giebeldreieck beziehe sich auf das Dorf Jeziory im heutigen Weißrussland mit seiner Synagoge. Die Dauerausstellung im Jüdischen Museum zeigt die Geschichte des Judentums vom römischen Altertum bis in die Gegenwart in der Schweiz. Insgesamt stehen am neuen Standort 750 Quadratmeter für das Museum zur Verfügung. Das Jüdische Museum der Schweiz wurde 1966 als erstes seiner Art im deutschsprachigen Raum gegründet. Die Sammlung in Basel widmet sich der Geschichte und Kultur des Judentums mit Fokus auf die Schweiz und mit Verbindung zur weltweiten Diaspora.