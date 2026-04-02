Kultur
Der Wal und wir
Die Themen der Sendung vom 02.04.206: Der Wal und wir - Gespräch mit Maren Urner, "Siri Hustvedt - Dance Around the Self", Manuel Dürr, Batic/Leitmayr gehen in Rente.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.07.2026
DIe Themen der Sendung:
Der Wal und wir - Gespräch mit Maren Urner
Seit Wochen richtet sich die Aufmerksamkeit der Menschen in Deutschland auf einen Buckelwal. Das riesige Tier, das in Sichtweite vor der Ostseeküste liegt, hat sogar einen Namen bekommen: Timmy, weil er vor Timmendorfer Strand gestrandet war. Aufwändige Rettungsversuche führten zu einer kurzzeitige Befreiung, aber am Ende wird der Wal hier sterben. An einem Ort, der eigentlich nicht sein Lebensraum ist. Warum nimmt uns das Schicksal dieses einen Tieres so gefangen? Wir sprechen darüber mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner.
Dokumentarfilm "Siri Hustvedt - Dance Around the Self" startet in den Kinos
Selten hat die Protagonistin eines Dokumentarfilms eine solche Aura entwickelt wie sie: die große Schriftstellerin Siri Hustvedt. Sie leuchtet förmlich von der Leinwand herunter. Der Film "Siri Hustvedt" erzählt von ihrer Kindheit, ihrer Familie, ihrem Schreiben und der schicksalhaften Begegnung mit dem Mann ihres Lebens: Paul Auster. Die beiden waren das New Yorker Intellektuellenpaar schlechthin.
Der Film erzählt von ihren Leben in einem New Yorker Haus voller Bücher und von ihrer großen Liebe. Die deutsche Regisseurin Sabine Lidl hatte bereits sehr viele Tage mit Hustvedt gedreht, als eine Schreckensnachricht die Dreharbeiten erschütterte: Paul Auster hatte Krebs. Siri aber brach den Dreh nicht ab, sondern blieb bei ihrer Zusage. Und so ist der Film auch ein einzigartiges Zeitdokument, das vom Verlust einer großen Liebe erzählt: packend und anrührend. Im Film spricht Hustvedt über ihre Arbeit, ihre Liebe und ihr Leben, im Kulturzeit-Interview aber spricht die Frau, die aus Minnesota stammt auch über Politik. So klar und offen wie selten analysiert die sie Verheerungen, die Donald Trump über die USA gebracht hat und hat dennoch Hoffnung. Außerdem erscheint ihr neues Buch "Ghost Stories", in dem sie Austers Tod verarbeitet.
Mehr zu Siri Hustvedt
Bieler Künstler Manuel Dürr gestaltet den Kreuzweg im Petersdom neu
Der Petersdom in Rom – ein Ort für große Namen der Kunstgeschichte, wie Michelangelo, Raffael und Bernini. Und mittendrin ein Bilderzyklus, der den Leidensweg Jesu in 14 Stationen nachzeichnet. Gemalt von einem Schweizer Künstler aus Biel. Bis vor kurzem war Manuel Dürr weitgehend unbekannt. Heute hängen seine Bilder im Zentrum des katholischen Glaubens.
Ende einer Ära beim München-Tatort: Batic und Leitmayr gehen in Ruhestand
Längst sind Batic und Leitmayr, die beiden Münchner Tatort-Ermittler, Teil der Kulturgeschichte der Stadt. Mit der 100. Folge (kein Ermittlerteam hat mehr Fälle gelöst!) verabschieden sich die Schauspieler Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec an Ostern in den Tatort-Ruhestand.