Der Wal und wir

Der Film erzählt von ihren Leben in einem New Yorker Haus voller Bücher und von ihrer großen Liebe. Die deutsche Regisseurin Sabine Lidl hatte bereits sehr viele Tage mit Hustvedt gedreht, als eine Schreckensnachricht die Dreharbeiten erschütterte: Paul Auster hatte Krebs. Siri aber brach den Dreh nicht ab, sondern blieb bei ihrer Zusage. Und so ist der Film auch ein einzigartiges Zeitdokument, das vom Verlust einer großen Liebe erzählt: packend und anrührend. Im Film spricht Hustvedt über ihre Arbeit, ihre Liebe und ihr Leben, im Kulturzeit-Interview aber spricht die Frau, die aus Minnesota stammt auch über Politik. So klar und offen wie selten analysiert die sie Verheerungen, die Donald Trump über die USA gebracht hat und hat dennoch Hoffnung. Außerdem erscheint ihr neues Buch "Ghost Stories", in dem sie Austers Tod verarbeitet.