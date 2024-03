Fritz Wepper, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, ist am 25. März im Alter von 82 Jahren gestorben. Vor allem seine Auftritte in Fernsehserien wie "Der Kommissar" und "Derrick" trugen zu seiner Popularität bei. Wepper, der am 17. August 1941 in München geboren wurde, stand schon als ganz junger Mann vor der Kamera. Seine erste große Rolle hatte er in dem Antikriegsfilm "Die Brücke" (1959) von Bernhard Wicki, der als bester ausländischer Film einen Golden Globe Award erhielt und für den Oscar nominiert war. 1972 trat Wepper erneut in einem international oscargekrönten Film auf: in der Musicalverfilmung "Cabaret" an der Seite von Liza Minnelli. Wepper spielte darin in einer Nebenrolle den Juden Fritz Wendel, der aus Angst vor Ausgrenzung anfangs seine Religion verheimlicht.